Помер народний депутат і журналіст Сергій Швець – біографія та спогади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сергій Швець, народний депутат від партії “Слуга народу” та відомий тележурналіст, помер у віці 48 років після тривалої боротьби з важкою хворобою. Про його смерть повідомили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Руслан Стефанчук висловив свої співчуття, зазначивши, що Швець був журналістом, який вмів просто і чесно спілкуватися з людьми. Він підкреслив, що Сергій не боявся ставити складні запитання, як у телевізійних ефірах, так і в парламенті. “Це була людина з щирим серцем та багатим досвідом, яка завжди пам’ятала, чому прийшла в політику”, – написав Стефанчук.

Давид Арахамія також відзначив, що Швець гідно пройшов свій професійний шлях, починаючи з журналістики і закінчуючи роботою у Верховній Раді. “Ми запам’ятаємо його як чесну, порядну та принципову людину. Вічна пам’ять”, – додав він.

Сергій Швець народився 13 червня 1976 року в Черкасах. Він здобув освіту в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” за спеціальністю “культурологія” та в Київському національному економічному університеті за фахом “міжнародні економічні відносини”.

У 1995–1996 роках Швець працював редактором і кореспондентом програми “Вікна” на каналі “СТБ”. У 1997 році він став автором та ведучим рубрик у програмах “Бомба” та “Сніданок з 1+1” на телеканалі “Студія 1+1”.

З 1998 до 2000 року Сергій був спеціальним кореспондентом програми новин “Вікна” на “СТБ”, а з 2000 по 2004 рік – спеціальним кореспондентом програм “День сьомий”, “Свобода слова” та “Факти” на ICTV.

У 2004–2009 роках він працював ведучим програм “ТСН-Варта”, “Сніданок з 1+1” та кореспондентом “ТСН”. Перед обранням народним депутатом Швець був журналістом каналу 1+1, ведучим ранкового випуску новин.

У 2019 році Сергій Швець був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 214 округу (Дніпровський район Києва) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Він був членом однойменної фракції та секретарем Комітету з питань свободи слова.

Інформація про його життя та діяльність продовжує оновлюватися…