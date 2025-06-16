Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сергій “Волина” Волинський, захисник “Азовсталі” з Полтави, започаткував нову ініціативу під назвою “Прапор Надії”. Ця ініціатива передбачає створення чорно-білих прапорів, які він закликає вивішувати в кожному місті України, щоб вшанувати пам’ять про українців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Сергій Волинський поділився деталями цієї ініціативи, зазначивши, що петиція на підтримку проєкту зібрала понад 25 тисяч підписів всього за чотири дні.

“Ця ініціатива була викладена в петиції, і вона одразу знайшла відгук у серцях побратимів, посестер, родин полонених і зниклих безвісти, а також українського суспільства. Люди підтримали ідею не просто словами, а діями. Це не просто цифри – це крик сердець, це довіра і спільна надія. Це свідчення того, що ми більше не хочемо мовчати. Ми хочемо діяти”. – Сергій Волинський

Ідея створення символу, який об’єднує всіх, хто стикається з проблемою неволі, виникла під час перебування Волинського у США, де він активно займався адвокацією теми військовополонених. Чорно-білий прапор був натхненний американським прапором POW/MIA, що нагадує про тих, хто потрапив у полон або зник безвісти.

“Саме там я особливо гостро відчув, наскільки важливо мати сильну, впізнавану символіку, яка здатна привертати увагу світу та стати голосом тих, хто сам говорити не може. Бути в полоні – це не просто фізичне і моральне обмеження. Це стан, коли світ тебе не чує. Це повна беззвучність, у якій кричать душі й покатовані тіла. Я знаю це зсередини. І знаю, як багато залежить від того, чи почують нас ті, хто вільний”, – розповів Сергій Волинський. – Сергій Волинський

За словами Сергія, чорний колір символізує неволю, підвали, камери та катівні, де щодня стирається гідність, тоді як білий – це світло, віра і надія на повернення та нове життя.

Чорно-білий прапор вже вивісили у Запоріжжі. Волинський закликає розміщувати такі прапори на будівлях державних установ, у центрах міст, школах, лікарнях, університетах і громадах по всій країні.

“Там, де є життя, має бути і пам’ять. Саме таким і має бути шлях «Прапора Надії». Ми не можемо дозволити, щоб тема полонених залишалася «військовою», «вузькою», «тимчасовою». Це справа нації. Це наш спільний обов’язок перед тими, хто сидить у темряві за те, що любить Україну”. – Сергій Волинський

Ініціатива має на меті не лише залучити українців, а й привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми полонених і зниклих безвісти.

“Головна мета проєкту «Прапор Надії» – щоб жодне ім’я не зникло у тиші. Це більше, ніж тканина з кольорами. Це символ незламності і боротьби. Це знак пам’яті про кожного, хто досі чекає на волю. Це голос мільйонів, що говорить від імені тих, кого намагаються змусити мовчати. Якщо ми як нація не матимемо спільного символу підтримки полонених, то ризикуємо втратити голос, який так потрібен тим, хто досі там, у неволі”. – Сергій Волинський

Сергій Волинський – учасник російсько-української війни, зокрема оборони Маріуполя. Він командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти ЗСУ, яка разом із полком “Азов” тримала оборону на “Азовсталі”.

Волинський народився і виріс у Полтаві, присвятивши військовій справі більшу частину свого життя. Після закінчення 9 класу він вступив до Кременчуцького військового ліцею, а вищу освіту здобув у Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного. До окупації Криму у 2014 році служив у морській піхоті в Керчі.

21 вересня 2022 року Сергій Волинський повернувся в Україну в результаті обміну полоненими. Після звільнення він перебував у Туреччині.