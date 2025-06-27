Про це видавництво Czarne.

У польському видавництві Czarne нещодавно вийшла збірка оповідань “Арабески”, що складається з дванадцяти творів українського письменника, поета та військовослужбовця Сергія Жадана. Ця новина стала відомою завдяки повідомленню видавництва Czarne.

“Історії Сергія Жадана переносять нас за лінію фронту, туди, де життя ще триває: життя поміж, на мить, життя замість, життя ніби.” – Czarne

Оригінальна версія “Арабесок” була опублікована у 2024 році видавництвом Meridian Czernowitz. Сергій Жадан зізнається, що довгий час не міг знайти слів для опису повномасштабного вторгнення, тому в цій збірці він намагався поєднати документальність з художнім стилем. Його метою було створити оповідання, які б переконливо відображали російсько-українську війну, але водночас передавали щось вічне та епічне.

Назва книги є посиланням на однойменну новелу Миколи Хвильового, а також на театр “Арабески”, який розпочав свою діяльність у Харкові в 1993 році. Крім того, термін “арабески” вживається для опису східного середньовічного орнаменту, що символізує перетікання новел одна в одну, де герої з’являються в різних ситуаціях.

Переклад польською мовою здійснив Міхал Петрик, а дизайн обкладинки створив Каміль Рекош. Книгу можна придбати в паперовому та електронному форматах за ціною 460 гривень (39,90 zł) та 370 гривень (31,90 zł) відповідно.

Нагадаємо, що у березні Сергій Жадан презентував “Арабески” у рідному Харкові, а отримані кошти передав на потреби бригади “Хартії”, в якій він служить.