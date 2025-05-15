Серіал “Бріджертони” отримав продовження на два нові сезони
Четвер, 15 травня 2025, 14:31
Серіал “Бріджертони” отримав офіційне підтвердження про продовження на два нові сезони – п’ятий і шостий. Цю новину оголосили на платформі Netflix, де зазначили, що шанувальники можуть очікувати на повернення улюблених персонажів з родини Бріджертонів. “Сьогодні особливий день для всіх нас. Сім’я Бріджертонів знову з’явиться на екранах у нових сезонах, і це варто відзначити”, – йдеться в повідомленні стримінгу.Четвертий сезон, який вийде у 2026 році, буде зосереджений на Бенедикті Бріджертоні та його романтичних стосунках із загадковою Софі Бекетт. Головну роль Бенедикта виконує 36-річний актор Люк Томпсон, відомий за фільмами “Дюнкерк” (2017) та “За океан” (2023).Цей сезон стане важливим етапом у адаптації всіх восьми романів Джулії Квінн, на основі яких створено серіал. Шоуранеркою четвертого сезону виступає Джесс Браунелл, а серед виконавчих продюсерів – Шонда Раймс, Бетсі Бірс, Том Веріка та Кріс Ван Дусен.Третій сезон “Бріджертонів” вже увійшов до списку найуспішніших англомовних серіалів в історії Netflix, зібравши 91,9 мільйона переглядів за перші 45 днів після виходу. Протягом семи тижнів поспіль серіал також утримував позиції в десятці найпопулярніших шоу в Україні.Шанувальники серіалу можуть залишатися в курсі новин та оновлень, слідкуючи за офіційними акаунтами на соціальних мережах. “Бріджертони” продовжують захоплювати глядачів, і з нетерпінням чекаємо на нові епізоди, які обіцяють бути не менш захоплюючими.