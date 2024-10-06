Про це пише BBC News Україна.

Видання нагадує, що 5 жовтня великий літальний апарат був збити поряд з містом Костянтинівка в Донецькій області. Спочатку його сприйняли за російський винищувач. Однак пізніше керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав, що це може бути або літак Су-34 або новітній російський БПЛА С-70 “Охотник”.

Український портал “Мілітарний” стверджує, що це був БПЛА “Охотник”.

Профільне видання Defense Express зазначає, що це фактично безпілотний винищувач супроводу, тобто він супроводжує бойовий літак і несе озброєння, розширюючи таким чином можливості основного винищувача.

“Охотник” впав у районі Костянтинівки, що приблизно за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Таким чином, експериментальний апарат летів уже у повітряному просторі, який контролюють ЗС ЗСУ.

Точні характеристики БПЛА невідомі. Імовірно, це може бути дозвуковий апарат, який може летіти в парі з винищувачами Су-57 та Су-35. Розміри БПЛА достатньо вражаючі: довжина – 14 м, розмах крила – 19 м, злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн.

Він може нести у внутрішніх відсіках озброєння ракети та авіабомби загальною масою до 2,8 тонни.

За планами розробників, реактивний “Охотник” буде використовуватися для ударів по об’єктах противника без заходу в зону дії його систем протиповітряної оборони пілотованих літаків.

Заявлена дальність польоту – близько 5-6 тисяч кілометрів зі швидкістю 1400 км/година.

За деякими ВВС, станом на зараз РФ має всього лише чотири прототипи “Охотника” і ще кілька будуються.

Якщо Росії все ж вдасться запустити серійне виробництво цього новітнього БПЛА, то це буде серйозним викликом для української протиповітряної оборони, — вважають журналісти.