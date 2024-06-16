Російська влада на тлі провальної мобілізаційної кампанії вдається до різноманітних "мотиваційних заохочень", щоб виправити ситуацію. Зокрема, окупанти пропонують сертифікати на квартири "охочим" воювати проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Нову міру заохочення за контракт із Міністерством оборони Росії ініціювали організації “Патріотичний центр “Російська перемога”, відділення “Союзу десантників Росії” і “Союз будівельників”. Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.

При цьому, сертифікат насправді не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру, наголошують в ЦНС.

“Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів. Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї, так званої, “СВО”, — зазначається у повідомленні.

У Центрі спротиву додали, що нещодавно так звана народна рада “ЛНР” ухвалила закон, який “регулює” передачу у держвласність квартири, які належать українцям, котрі змушені були тікати від війни. При цьому було створено реєстр такого житла. Наразі у цьому переліку містяться дані про кілька тисяч покинутих помешкань.