Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Нову міру заохочення за контракт із Міністерством оборони Росії ініціювали організації “Патріотичний центр “Російська перемога”, відділення “Союзу десантників Росії” і “Союз будівельників”. Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.
При цьому, сертифікат насправді не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру, наголошують в ЦНС.
“Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів. Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї, так званої, “СВО”, — зазначається у повідомленні.
У Центрі спротиву додали, що нещодавно так звана народна рада “ЛНР” ухвалила закон, який “регулює” передачу у держвласність квартири, які належать українцям, котрі змушені були тікати від війни. При цьому було створено реєстр такого житла. Наразі у цьому переліку містяться дані про кілька тисяч покинутих помешкань.
- Окупанти розпочали масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців, — ЦНС
- Окупанти на ТОТ роздають безкоштовні пропагандистські газети, але під розпис, — ЦНС
- Окупанти примусово виселяють українців з населених пунктів на ТОТ Херсонщини, — Центр спротиву