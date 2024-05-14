Військові відкрито кажуть, що нині з армії є лише два шляхи — поранення або смерть.

Про це йдеться у статті сержантки ЗСУ Аліни Сарнацької.

«Скажемо чесно. Я не пішла б в армію 2024 року», — написала вона.

Свою статтю у Facobook вона назвала своїм найсумнішим текстом.

У ньому вона критикує зміни до мобілізаційного законодавства, а також за ухилення від мобілізації у воєнний час, пропозиції до бронювання. На її думку ця дискусія «переходить у площину розмов про правила кріпацтва».

«Усі ці кроки поступово маргіналізують службу армії. І це потрібно змінювати», — підсумовує військова.

Водночас вона запропонувала кілька пунків, які, на її думку можна зробити, аби люди йшли до війська.

Зокрема, це мобілізація на визначений термін, демобілізація і створення образу успішного ветерана. А прозорий шлях мобілізації і покарання ухилянтів.