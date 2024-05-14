Про це йдеться у статті сержантки ЗСУ Аліни Сарнацької.
«Скажемо чесно. Я не пішла б в армію 2024 року», — написала вона.
Свою статтю у Facobook вона назвала своїм найсумнішим текстом.
У ньому вона критикує зміни до мобілізаційного законодавства, а також за ухилення від мобілізації у воєнний час, пропозиції до бронювання. На її думку ця дискусія «переходить у площину розмов про правила кріпацтва».
«Усі ці кроки поступово маргіналізують службу армії. І це потрібно змінювати», — підсумовує військова.
Водночас вона запропонувала кілька пунків, які, на її думку можна зробити, аби люди йшли до війська.
Зокрема, це мобілізація на визначений термін, демобілізація і створення образу успішного ветерана. А прозорий шлях мобілізації і покарання ухилянтів.
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