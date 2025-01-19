Поліція затримала 86 осіб, які штурмували суд, протестуючи після продовження терміну утримання Юн Сок Йоля під вартою.

Про це повідомляє Yonhap.

Протести спалахнули після того, як суд Сеула задовольнив клопотання на продовження терміну утримання під вартою президента.

Група протестувальників силою увірвалася до суду, розбиваючи вікна, жбурляючи стільці, сміття та інші предмети, а також розпилюючи вогнегасник у поліцейських, які стояли навколо будівлі.

Вони були частиною натовпу з 44 000 прихильників Юна, які зібралися біля суду в суботу, коли президент, якому було оголошено імпічмент, брав участь у слуханнях щодо продовження терміну його утримання під вартою.

Загалом поліція затримала 86 протестувальників і заявила, що буде “суворо” розбиратися з тими, хто порушив закон.

Нагадаємо, що Юн Сок Йолю оголосили імпічмент після того, як він запровадив у країні воєнний стан.