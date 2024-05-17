У ніч проти 17 травня окупований Севастополь зазнав масованої атаки безпілотників і морських дронів.

Як стверджує Міноборони Росії, чергові засоби ППО знищили та перехопили 51 дрон над територією Кримського півострова, а морська авіація та патрульні катери Чорноморського флоту РФ — шість «безекіпажних катерів» в акваторії Чорного моря.

Під час нічної атаки було пошкоджено підстанцію «Севастополь», через що місто частково залишилося без світла, повідомив призначений Росією губернатор Михайло Развожаєв.

За його словами, на повне відновлення роботи підстанції потрібно близько доби.

«Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла. Про те, коли і в яких районах міста відключатимуть електрику, інформуватимуть комунальні служби», — написав посадовець у телеграм-каналі.

Через відключення світла в Севастополі місцева влада прийняла рішення скасувати заняття у всіх школах та дитячих садках.