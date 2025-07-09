Присяга Севастопольської комендатури 1992: Формування ВМС України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 липня 1992 року військова комендатура Севастопольського гарнізону Чорноморського флоту склала присягу на вірність Україні. Цей важливий крок став знаковим для особового складу флоту, адже комендатура охоплювала численні населені пункти, включаючи Севастополь, Інкерман, Балаклаву та Качу.

Капітани 1-го рангу у відставці ВМС України Євген Лупаков та Вадим Махно поділилися спогадами про ті події, які мали величезне значення для формування українських збройних сил.

Євген Лупаков згадує, як у січні 1992 року президент України Леонід Кравчук підняв питання про підпорядкування військових Україні.

“Президент Кравчук зібрав командувачів округів і сказав: хто хоче служити Україні – приймає присягу, хто не хоче – їде в Росію. Знаючи про цю нараду, до Києва вилетів командувач Чорноморського флоту Ігор Касатонов. Він спершу віддав розпорядження флоту вийти з підпорядкування Міноборони Росії й перейти під контроль Міноборони України. Але вже через кілька днів, після поїздки до Москви, він скасував цей наказ. Бо в Москві йому сказали: “наробив дурниць – виправляй”.” – Євген Лупаков

Лупаков також зазначає, що на тих, хто погодився на перехід до України, чинили тиск.

“Я виконував обов’язки командира 14-ї дивізії підводних човнів. Я виконав наказ Касатонова про вихід з підпорядкування Росії, але повертатися назад відмовився. Мене відправили у відпустку позапланову. Без права з’являтися у військовій частині. Це була така команда – позбутися патріотів.” – Євген Лупаков

Капітан також розповідає про важливий момент у квітні 1992 року, коли 22 офіцери вирушили до Києва.

“Ми знали, що 6 квітня Єльцин підпише наказ про підпорядкування флоту Росії. Тому вимагали, щоб Україна випередила цю дату, навіть на добу. Нас в Києві зустрів Дурдинець, бо інших посадовців не було. Він дав команду міністру оборони Морозову виконати наші вимоги – і мене призначили представником Міноборони України на ЧФ.” – Євген Лупаков

Після повернення до Криму активна робота з формування українських ВМС тривала.

“4 квітня я створив оперативну групу у військовому містечку біля Панорами. Ми чергували, телефонували до колег у частини, переконували приймати присягу Україні. Тоді почалося активне формування українських ВМС – присягу прийняли цілими підрозділами, зокрема Донузлавська бригада.” – Євген Лупаков

Ключовим моментом стало рішення коменданта Севастопольського гарнізону.

“Комендант підполковник Володимир Звєрєв вирішив служити Україні й підпорядкував комендатуру Міністерству оборони України. Він особисто привів своїх підлеглих до присяги. Це був важливий сигнал, бо комендатура мала величезний вплив і авторитет. Вона фактично контролювала ситуацію в усьому гарнізоні.” – Євген Лупаков

Про реакцію на цей крок говорить капітан 1-го рангу у відставці Вадим Махно.

“Коли присягнула комендатура Севастопольського гарнізону – це був шок для всіх. Бо це не один підрозділ – це тисяча квадратних кілометрів, півсотні населених пунктів, включаючи Інкерман, Балаклаву, Качу. Комендатура була, як військова поліція, вона мала право арешту офіцерів.” – Вадим Махно

Вадим Махно також розповів, як Росія намагалася зупинити цей процес.

“Коли процес став масовим, із Донузлава до Одеси вийшов СКР-112 – перший український корабель. Росіяни підняли авіацію, спробували стріляти по курсу, але наші теж підняли літаки. І тоді вони відступили. Це була спроба зупинити нас, але вже було пізно.” – Вадим Махно

Євген Лупаков підкреслює, що більшість флоту підтримувала Україну, незалежно від національності.