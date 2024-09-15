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Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

“Це стало важливим кроком у збереженні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави”, – йдеться у дописі. 

Парламентарі зазначили, що цей день нагадує про важливість рішень Верховної Ради та їхню роль у захисті національних інтересів України.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. За словами Ердогана, окупація Криму, яку Туреччина засуджує, посилила страждання кримських татар, які вже пережили депортацію 80 років тому.