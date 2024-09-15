У 1991 році Верховна Рада України прийняла історичне рішення: Севастополь залишився частиною незалежної України, попри намагання надати місту спеціальний "російський статус".

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

“Це стало важливим кроком у збереженні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави”, – йдеться у дописі.

Парламентарі зазначили, що цей день нагадує про важливість рішень Верховної Ради та їхню роль у захисті національних інтересів України.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. За словами Ердогана, окупація Криму, яку Туреччина засуджує, посилила страждання кримських татар, які вже пережили депортацію 80 років тому.