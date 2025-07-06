Росія завдала сім ударів безпілотниками по Харкову 6 липня

За повідомленням Telegram-каналу очільника ОВА Олега Синєгубова
У ніч на 6 липня Харків зазнав серії вибухів. За інформацією, станом на 02:05, Росія здійснила сім атак на місто, про що повідомили кореспонденти.
Згідно з попередніми даними, удари безпілотників були зафіксовані в Шевченківському та Київському районах Харкова, про що повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Наразі уточнюється інформація про наслідки та масштаби руйнувань.
“Зафіксовано сім ударів безпілотниками типу ‘Шахед’ по Харкову. Влучання були у житлових районах, тривають роботи з ліквідації наслідків.”
Відомо, що один із безпілотників скинув бойові елементи, які вибухали із затримкою від двох до двадцяти годин. Це ускладнює роботу рятувальників і створює додаткову загрозу для мешканців міста.
Зміна тактики використання безпілотників з боку Росії стала помітною, на що звертають увагу місцеві чиновники та експерти.
Влада закликає мешканців Харкова дотримуватися обережності та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.
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