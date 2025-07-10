Підтоплення у Львові 10 липня: наслідки та ліквідація негоди

У пресслужбі Львівської міської ради із посиланням на директора департаменту освіти та культури Андрія Закалюка повідомили про підтоплення навчальних закладів у місті.

10 липня у Львові спостерігається серйозне підтоплення внаслідок сильних дощів. Спеціалісти активно працюють над ліквідацією наслідків негоди, про що повідомили голови районних адміністрацій під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Оксана Пригода, директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури, зазначила, що вихід річки Зубра з берегів призвів до дев’яти значних підтоплень у місті. Найбільше постраждали райони вулиць Трускавецька-Кульпарківська, Івана Павла II, Стрийська, а також виїзд з міста на вулиці Драгана, Грунтова та Авіаційна. Невелике підтоплення також зафіксовано у Винниках на ділянці Забава-Сагайдачного та на річці Марунька.

“Вихід річки Зубра із берегів спричинив дев’ять значних підтоплень, які зараз є у Львові – район вулиць Трускавецька-Кульпарківська, Івана Павла II, вулиця Стрийська, виїзд з міста вулиця Драгана, Грунтова, вулиця Авіаційна. Також невеличке підтоплення спостерігається у місті Винники – Забава-Сагайдачного, річка Марунька.” – Оксана Пригода

За її словами, ситуація наразі під контролем. Річка Вишенька також переповнена через опади. Фахівці працюють над усуненням наслідків негоди, ліквідуючи протікання за 15 адресами, з яких шість вже усунуті. На вулиці Чукаріна, 3, впала опора, яку оперативно прибирають.

Галина Шарко, в.о. голови Франківської районної адміністрації, повідомила про 10 звернень щодо підтоплень на вулицях Науковій, Симоненка, Володимира Великого, Софії Караффи-Корбут та Яреми. Серед них два випадки підтоплення підвалів житлових будинків і два – комерційних приміщень. На перетині вулиць Житомирська-Гіпсова ліквідували велику повалену гілку.

Ігор Савка, голова Залізничної районної адміністрації, розповів, що на вулиці Авіаційній частково підтоплена промислова зона. Бригади працюють на місці, але колектор не справляється з прийомом опадів. Складна ситуація також на вулиці Виговського в районі ринку Південний, де підтоплюються підвали. Вода відкачується насосами. Проблеми спостерігаються і на вулицях Гірника та Яворницького.

У Сихівському районі на вулиці Грунтовій також зафіксовано підтоплення. Техніка відводить воду від промислового підприємства. Андрій Зозуля, голова району, зазначив, що колектор на проспекті Івана Павла II переповнений, що призводить до локального підтоплення біля повороту на вулиці Хоткевича. Транспорт курсує без перебоїв, критичних ситуацій немає. Підтоплення також спостерігається на вулицях Вернадського та Мікльоша, зокрема у комунального підприємства.

Андрій Зозуля також повідомив, що у районі протекло шість покрівель, є два повалених дерева та шість підтоплених ділянок. Відкачування води ускладнене через розташування річки Зубра нижче рівня підтоплених територій. Підтоплені будинки за об’їзною дорогою та затоплена долина річки Зубра.

Юрій Лукашевський, голова Личаківської районної адміністрації, повідомив, що на перехресті вулиць Сагайдачного-Забава у Винниках сходить вода. Зафіксовано п’ять адрес із протіканням покрівель, зокрема одна на вулиці Керчицькій, де вже ведуться роботи. Також є інформація про падіння двох дерев, які розпилюють.

Згідно з інформацією від директора департаменту освіти та культури Андрія Закалюка, підтоплення також торкнулися навчальних закладів. Найскладніша ситуація спостерігається у початковій школі “Школа радості”, ліцеї Пулюя та Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва. Проте ситуація залишається контрольованою. Також підтоплено приміщення у Центрі Довженка, де наразі ліквідовують наслідки негоди, тому кінозал і точка “Спільно” сьогодні не працюватимуть.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що звернень від мешканців щодо травм унаслідок негоди не надходило. Усі поліклініки та лікарні міста працюють у звичному режимі.