Сильні зливи на Львівщині: підтоплення, блокування руху та відключення світла

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Львівщині внаслідок сильних злив багато вулиць опинилися під водою, що призвело до ускладнення або повної блокади руху транспорту на окремих ділянках. За даними Львівської обласної військової адміністрації, понад 44 тисячі споживачів залишилися без електрики.

Для відновлення електропостачання працюють численні ремонтні бригади, які займаються ліквідацією наслідків стихії. У Львові кількість опадів перевищила 115% від місячної норми, що стало причиною серйозних проблем у регіоні.

Особливо постраждало село Зубра, розташоване неподалік Львова, де річка вийшла з берегів, затопивши житлові будинки місцевих жителів.