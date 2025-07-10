Сильні зливи на Львівщині: підтоплення, блокування руху та відключення світла

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Львівщині внаслідок сильних злив багато вулиць опинилися під водою, що призвело до ускладнення або повної блокади руху транспорту на окремих ділянках. За даними Львівської обласної військової адміністрації, понад 44 тисячі споживачів залишилися без електрики.
Для відновлення електропостачання працюють численні ремонтні бригади, які займаються ліквідацією наслідків стихії. У Львові кількість опадів перевищила 115% від місячної норми, що стало причиною серйозних проблем у регіоні.
Особливо постраждало село Зубра, розташоване неподалік Львова, де річка вийшла з берегів, затопивши житлові будинки місцевих жителів.
“Унаслідок негоди на Львівщині частина вулиць підтоплена, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований. Понад 44 тисячі абонентів в області залишилися без світла, повідомили у Львівській ОВА.”
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Вночі 29 червня в Дрогобицькому районі Львівщини стався обстріл промислового об’єкта. Місцевих закликають залишатися вдома та дотримуватися заходів безпеки.
- 9 липня в Україні очікується спекотна погода до +39°C, з дощами на заході та півночі. Спека триватиме на сході до +40°C.
- Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року, спричинивши масштабне підтоплення Херсонської та Миколаївської областей, евакуацію тисяч людей і загибель десятків осіб.