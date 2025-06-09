Негода знеструмила 508 населених пунктів в Україні – Укренерго

Про це зранку 9 червня повідомляє Укренерго
Негода призвела до знеструмлення 508 населених пунктів у дев’яти областях України. Про це стало відомо з ранкового звіту компанії Укренерго 9 червня.
“Через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях”,
Компанія зазначила, що бригади обленерго вже активно працюють над відновленням електропостачання, щоб якомога швидше повернути світло до всіх споживачів.
Крім того, Укренерго повідомляє про зростання споживання електроенергії. Станом на 9:30 9 червня, рівень споживання був на 2,5% вищим у порівнянні з попереднім робочим днем – п’ятницею. Це пов’язано з традиційним підвищенням енергоспоживання на початку тижня, а також з хмарною погодою в деяких регіонах, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Вчора, 8 червня, був зафіксований добовий максимум споживання електроенергії, який перевищив показник попередньої неділі, 1 червня, на 3,5%. Основною причиною цього стало спекотне повітря, яке змусило споживачів активніше використовувати кондиціонери.
Енергетики нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак з боку Росії, і аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
“Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.”
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