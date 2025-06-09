Негода знеструмила 508 населених пунктів в Україні – Укренерго

Про це зранку 9 червня повідомляє Укренерго

Негода призвела до знеструмлення 508 населених пунктів у дев’яти областях України. Про це стало відомо з ранкового звіту компанії Укренерго 9 червня.

“Через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях”, – Укренерго

Компанія зазначила, що бригади обленерго вже активно працюють над відновленням електропостачання, щоб якомога швидше повернути світло до всіх споживачів.

Крім того, Укренерго повідомляє про зростання споживання електроенергії. Станом на 9:30 9 червня, рівень споживання був на 2,5% вищим у порівнянні з попереднім робочим днем – п’ятницею. Це пов’язано з традиційним підвищенням енергоспоживання на початку тижня, а також з хмарною погодою в деяких регіонах, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 8 червня, був зафіксований добовий максимум споживання електроенергії, який перевищив показник попередньої неділі, 1 червня, на 3,5%. Основною причиною цього стало спекотне повітря, яке змусило споживачів активніше використовувати кондиціонери.

Енергетики нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак з боку Росії, і аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.