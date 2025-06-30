Сильна негода в Києві: падіння дерев і затримки тролейбусів 30 червня

Поінформували у Київпастранс
У Києві спостерігається сильна негода, яка супроводжується зливами та поривчастим вітром. Це призвело до падіння дерев у різних районах столиці.
Зокрема, у Шевченківському районі, на перехресті вулиць Чорновола та Січових Стрільців, дерево впало на електричні дроти, що викликало певні труднощі в русі транспорту.
Внаслідок цього було тимчасово зупинено рух тролейбусів № 6, 16 і 18, які прямували до Майдану Незалежності. Вони застрягли на маршруті до Повітрофлотського шляхопроводу, про що повідомили у Київпастрансі.
Незабаром рух тролейбусів вдалося відновити, хоча і з відхиленнями від розкладу.
Раніше Укргідрометцентр попереджав про можливі небезпечні метеорологічні явища в Києві та області. До кінця дня 30 червня синоптики прогнозують пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
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