Шабля українського гетьмана Івана Мазепи, яка стала символом перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі в Саудівській Аравії, повернулася до України.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Реліквія кінця XVII століття, що тимчасово покинула Чернігівський обласний історичний музей імені В. Тарновського, пройшла необхідне митне оформлення та була офіційно повернена додому.

“Сьогодні Київська митниця оформила у митному відношенні повернення шаблі Івана Мазепи в Україну після тимчасового вивезення для експонування в Королівстві Саудівська Аравія”, — зазначили в Державній митній службі.

Ця реліквія, яка здійнялася над головою Усика після його історичної перемоги, є не лише свідченням героїчного минулого українців, але й символом їхньої незламності та величі.

Шабля Мазепи, що стала частиною світового спортивного дійства, демонструє епоху гетьманщини та відображає силу українського народу, який протистоїть викликам як у минулому, так і сьогодні.