Найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор передала на аукціон шаблю, якою завдала переможного удару в фінальному поєдинку з фехтування на Олімпіаді-2024.

Про це повідомив благодійний фонд Сергія Притули.

“Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті!”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей “ШаБля”.

Поборотися за право мати таку переможну річ у власному розпорядженні можна 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube БФ Сергія Притули.

Також від легендарної спортсменки можна отримати український прапор з автографом. Для цього слід зробити донат на суму від 200 гривень у спеціальну банку. А той, хто зробить найбільший донат на банку отримає опцію “Кава з Ольгою Харлан”.