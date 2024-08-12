Про це повідомив благодійний фонд Сергія Притули.
“Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті!”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей “ШаБля”.
Поборотися за право мати таку переможну річ у власному розпорядженні можна 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube БФ Сергія Притули.
Також від легендарної спортсменки можна отримати український прапор з автографом. Для цього слід зробити донат на суму від 200 гривень у спеціальну банку. А той, хто зробить найбільший донат на банку отримає опцію “Кава з Ольгою Харлан”.
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