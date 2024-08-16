Шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продали на благодійному аукціоні

На благодійному аукціоні за 10 мільйонів гривень продали шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона завдала переможного уколу у фіналі командного турніру на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомив “Благодійний фонд Сергія Притули”, який організував аукціон “Шабля на ШаБлі”.

“Дякуємо Ользі за такий цінний артефакт. Ця шабля вже принесла одну перемогу, та її ціна скоро принесе перемоги на полі бою”, — зазначили у фонді.

Там додали, що всі кошти з продажу шаблі Харлан будуть спрямовані на придбання автоматизованих турелей “ШаБля” для піхоти.

Про систему “ШаБля”

Це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає військовим дистанційно стріляти. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників.

“ШаБля” ефективно працює як з окопів і бліндажів, так і під час перевезення на пікапі. Боєць координує вогонь за допомогою пульта, камери та монітора керування на відстані 100 метрів від установки.