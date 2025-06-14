Про це повідомили у міській військовій адміністрації
У ніч на 14 червня місто Ізюм, розташоване в Харківській області, стало мішенню для атаки безпілотників “Шахед”. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, було зафіксовано чотири влучання, які завдали значної шкоди.
В результаті обстрілу постраждали житлові будинки та адміністративні будівлі: вибиті вікна, пошкоджені двері та гаражні ворота. Ці руйнування викликали занепокоєння серед місцевих жителів.
Наразі в Ізюмі тривають активні роботи з ліквідації наслідків нічних атак. Місцева влада докладає зусиль для відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення безпеки мешканців.
“Ми закликаємо всіх мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги,”
Влада продовжує моніторинг ситуації та вживає необхідних заходів для захисту населення. Мешканцям рекомендується залишатися в укриттях під час сигналів тривоги та дотримуватися вказівок місцевих органів влади.
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