Про це повідомили у міській військовій адміністрації

У ніч на 14 червня місто Ізюм, розташоване в Харківській області, стало мішенню для атаки безпілотників “Шахед”. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, було зафіксовано чотири влучання, які завдали значної шкоди.

В результаті обстрілу постраждали житлові будинки та адміністративні будівлі: вибиті вікна, пошкоджені двері та гаражні ворота. Ці руйнування викликали занепокоєння серед місцевих жителів.

Наразі в Ізюмі тривають активні роботи з ліквідації наслідків нічних атак. Місцева влада докладає зусиль для відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення безпеки мешканців.

“Ми закликаємо всіх мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги,” – Ізюмська міська військова адміністрація

Влада продовжує моніторинг ситуації та вживає необхідних заходів для захисту населення. Мешканцям рекомендується залишатися в укриттях під час сигналів тривоги та дотримуватися вказівок місцевих органів влади.