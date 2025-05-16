У Чернігові сталася неприємна ситуація, коли шахраї обманули місцеву жительку, знявши з її банківських рахунків майже 100 тисяч гривень. Цей інцидент відбувся після телефонного дзвінка від невідомого чоловіка, який видавав себе за працівника банку.

15 травня 2025 року 36-річна жінка звернулася до поліції Чернігівської області, усвідомивши, що стала жертвою шахрайських дій.

За словами потерпілої, шахрай повідомив їй, що існує загроза незаконного заволодіння її коштами, і для запобігання цьому попросив надати секретні дані з банківської картки.

Після виконання вимог шахрая та завершення розмови, жінка перевірила свій онлайн-банкінг і виявила, що з її рахунків зникла значна сума грошей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, що стосується шахрайства. Правоохоронці наголошують на важливості обережності та закликають громадян не ділитися своїми конфіденційними банківськими даними по телефону.