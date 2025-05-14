Футбольний клуб “Шахтар” здобув Кубок України, перемігши у фінальному матчі “Динамо” в напруженій серії пенальті. Цей поєдинок став справжнім протистоянням двох найуспішніших команд в історії турніру: “Шахтар” з 14 титулами намагався захистити свій статус, тоді як “Динамо” є 13-разовим володарем цього престижного трофею.

Фінал також визначав учасника кваліфікації Ліги Європи. “Динамо”, яке лідирує в УПЛ, майже забезпечило собі місце у кваліфікації Ліги чемпіонів, тоді як “Шахтар”, займаючи третю позицію в чемпіонаті, ризикував потрапити до кваліфікації Ліги конференцій у разі невдачі.

Перший небезпечний момент створили гравці “Шахтаря”: Педро Енріке пробив з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у ціль. Кияни відповіли через п’ять хвилин ударом Владислава Ваната, який був заблокований. Незважаючи на те, що “Шахтар” контролював м’яч (59% володіння), “Динамо” створило більше небезпечних моментів. На 44-й хвилині Владислав Дубінчак зробив простріл на Андрія Ярмоленка, який відкрив рахунок – 1:0.

Відновити рівновагу “Шахтар” зміг на 64-й хвилині: Аліссон подав на Кауана Еліаса, який точно пробив у нижній кут воріт. Основний час завершився з рахунком 1:1, і матч перейшов в овертайм, де жодна з команд не змогла вирішити долю перемоги.

У серії пенальті “Шахтар” виявився сильнішим, вигравши 6:5. Руслан Нещерет парирував удар Еліаса, але той реалізував повторний шанс після виходу голкіпера з лінії воріт. Вирішальну помилку допустив динамівець Олександр Караваєв під час шостого удару.

Фінальний рахунок: “Шахтар” (Донецьк) – “Динамо” (Київ) 1:1 (6:5 після пенальті). Голи забили Еліас (64) та Ярмоленко (44).

Ця перемога забезпечила “Шахтарю” участь у кваліфікації Ліги Європи, незалежно від підсумкового місця в чемпіонаті. Для клубу це вже 15-й Кубок України, а загалом 21-й фінал в історії. “Шахтар” також випередив “Динамо” за кількістю внутрішніх трофеїв в Україні, тепер їх у “Шахтаря” 39.