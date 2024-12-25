Сьогодні, 25 грудня 2024 року, кіберзлочинці розпочали розсилку фейкових повідомлень українцям про нібито заборгованість перед компанією "Нова пошта".

У “Новій пошті” наголосили, ці листи є частиною фішингової атаки і не мають жодного відношення до компанії.

“Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг. Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки”, — йдеться у повідомленні.

У своїй заяві “Нова пошта” наголошує, що зловмисники використовують бренд компанії, щоб маніпулювати довірою користувачів та отримати доступ до їхніх персональних даних.

Фахівці з кібербезпеки компанії закликають українців, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, встановити антивірусну програму з актуальною базою даних та виконати повну перевірку пристрою. Також рекомендується перевстановити операційну систему, якщо виявлено шкідливе програмне забезпечення або є підозри на компрометацію.

Нагадаємо, у пʼятницю, 20 грудня, Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.