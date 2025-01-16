53-річна жінка з Франції, яка назвалася Енн, стала жертвою шахрая, який видавав себе за актора Бреда Пітта. Шахрай зумів переконати її у романтичних стосунках, використовуючи персоналізовані фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту. Про обман жінка дізналася, коли побачила справжнього актора з його новою дівчиною в новинах.

Як повідомляє Newsweek, афера почалася у 2023 році, коли Енн отримала повідомлення у Facebook. Спочатку шахрай представився матір’ю Бреда Пітта, а згодом почав спілкуватися від імені самого актора. У ході “стосунків” шахрай запропонував жінці вийти за нього заміж, що спонукало її розлучитися зі своїм чоловіком-мільйонером.

Спершу Енн переказала $9 000, які, за словами шахрая, потрібні були для доставки подарунків через митницю. Пізніше вона надала ще понад $800 000, отриманих після розлучення, на “лікування від раку”. Шахрай надіслав фальшиві зображення та відео, створені ШІ, на яких “Бред Пітт” лежить у лікарняному ліжку.

Жінка ніколи не спілкувалася з шахраєм телефоном, оскільки той стверджував, що не може телефонувати через “проблеми” після розлучення з Анджеліною Джолі.

У 2024 році Енн звернулася до поліції після усвідомлення обману. Вона перебуває у депресивному стані й проходить лікування в медичному закладі.

Шахрайство викликало широкий резонанс у соцмережах. Деякі користувачі висловлювали співчуття, зазначаючи: “Це жорстоко і сумно”. Інші, навпаки, саркастично писали про “природний відбір” або жартували про якість згенерованих зображень.

Це не перший випадок шахрайства з використанням образу Бреда Пітта. У Іспанії раніше заарештували п’ятьох осіб, які обманули двох жінок на понад $330 000.

За даними компанії Authority Hacker, у 2024 році американці втратили понад $108 млн через шахрайства із застосуванням ШІ. Майже половина таких випадків призвела до фінансових втрат, середня сума яких склала $14 600.