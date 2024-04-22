Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

“Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно військовослужбовцям ЗСУ.

Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну веб-сторінку «Електронних петицій»”, — йдеться в повідомленні.

Діяльність зловмисників була відстежена CERT-UA з квітня 2024 року.

На фейковому сайті користувачеві пропонується ввести номер телефону, щоб отримати код. Потім жертва вводить цей код у WhatsApp, “додаючи довірений пристрій”. Таким чином, зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Це дозволяє їм переглядати повідомлення, фотографії та відео, а також надсилати повідомлення від імені потерпілого.

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