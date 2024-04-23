Про це повідомляє Національна поліція України.
В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.
“Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце”, – йдеться у повідомленні.
Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.
Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла JIT—угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
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