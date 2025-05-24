Напередодні турецький журналіст Ертан Сузгун повідомляв про останній матч Арди Турана на чолі “Еюпспора”

Футбольний клуб “Шахтар” офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Маріно Пушичем. Це рішення стало наслідком останнього матчу сезону, в якому “гірники” зіграли внічию з “Рухом” – 1:1.

Хоча причини звільнення тренера не були розкриті, сезон 2024/25 виявився найгіршим для “Шахтаря” за останні 29 років, адже команда зайняла лише третє місце в Українській Прем’єр-лізі. Проте під керівництвом Пушича клуб здобув Кубок України, що дало можливість потрапити до кваліфікації Ліги Європи та зберегти шанси на вихід до групового етапу.

Контракт Маріно Пушича з “Шахтарем” був укладений до червня 2026 року. Після перемоги в Кубку України тренер висловив намір провести переговори з керівництвом клубу щодо свого подальшого майбутнього.

Пушич очолив “Шахтар” у жовтні 2023 року і за цей час провів 71 матч у всіх турнірах, здобувши 44 перемоги, 13 нічиїх і 14 поразок.

53-річний тренер, родом з боснійського Мостара, має громадянство Нідерландів та Хорватії. Раніше він працював головним тренером “Твенте”, де провів три матчі у 2017 році та 48 – у 2018-2019 роках. З 2019 по 2021 рік був помічником тренерів у “АЗ Алкмаар”, а з 2021 року обіймав аналогічну посаду у “Феєнорді”, з яким став чемпіоном Нідерландів у сезоні 2022/23.

Щодо можливого наступника Пушича, головним кандидатом на посаду тренера “Шахтаря” вважається Арда Туран, який наразі очолює турецький клуб “Еюпспорт”. На початку травня президент “Еюпспорта” Мурат Озкая підтвердив, що отримав пропозицію від донецького клубу щодо Турана.

Нещодавно турецький журналіст Ертан Сузгун повідомив, що Туран провів свій останній матч на чолі “Еюпспорта” проти “Антальяспора”, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1.