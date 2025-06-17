Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Футбольний клуб “Шахтар” визначив свого першого суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Ця інформація стала відома після нещодавнього жеребкування.
Команда “Шахтар” отримала можливість виступати у Лізі Європи завдяки своїй перемозі в Кубку України. Вона розпочне свій шлях у турнірі з першого кваліфікаційного раунду.
Перед жеребкуванням “гірники” потрапили до кошика сіяних команд. Серед можливих суперників були клуби, такі як “Гекен” зі Швеції, “Сабах” з Азербайджану, “Ільвес” з Фінляндії та “Приштина” з Косово.
За результатами жеребкування “Шахтар” зустрінеться з фінським клубом “Ільвес”. Перший матч відбудеться на домашньому стадіоні “гірників”.
Поєдинки між “Шахтарем” та “Ільвесом” заплановані на 10 та 17 липня. Переможець цього протистояння отримає можливість продовжити боротьбу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 18 червня.
Деталі про “Ільвес” та шанси “Шахтаря”
Клуб “Ільвес” є чемпіоном Фінляндії 1983 року. У сезоні 2024 року команда зайняла друге місце у національному чемпіонаті, поступившись лише клубу КуПС з різницею у два очки.
Найкращим досягненням “Ільвеса” в єврокубках є вихід до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій у сезоні 2024/25. Основний раунд єврокубків фінський клуб ще не проходив.
Для “Шахтаря” цей сезон виявився складним: вперше з сезону 1995/96 команда завершила чемпіонат України нижче другого місця, що стало найгіршим результатом за останні 29 років.
Крім того, вперше за 17 років Україна не матиме жодного представника в основному раунді Ліги чемпіонів. Переможець українського чемпіонату “Динамо” розпочне свої виступи у кваліфікації цього турніру.
Окрім “Шахтаря” та “Динамо”, за право потрапити до основного раунду єврокубків боротимуться “Олександрія” та “Полісся”, які також виступатимуть у кваліфікації Ліги конференцій.
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