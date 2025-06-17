Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Футбольний клуб “Шахтар” визначив свого першого суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Ця інформація стала відома після нещодавнього жеребкування.

Команда “Шахтар” отримала можливість виступати у Лізі Європи завдяки своїй перемозі в Кубку України. Вона розпочне свій шлях у турнірі з першого кваліфікаційного раунду.

Перед жеребкуванням “гірники” потрапили до кошика сіяних команд. Серед можливих суперників були клуби, такі як “Гекен” зі Швеції, “Сабах” з Азербайджану, “Ільвес” з Фінляндії та “Приштина” з Косово.

За результатами жеребкування “Шахтар” зустрінеться з фінським клубом “Ільвес”. Перший матч відбудеться на домашньому стадіоні “гірників”.

Поєдинки між “Шахтарем” та “Ільвесом” заплановані на 10 та 17 липня. Переможець цього протистояння отримає можливість продовжити боротьбу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 18 червня.

Деталі про “Ільвес” та шанси “Шахтаря”

Клуб “Ільвес” є чемпіоном Фінляндії 1983 року. У сезоні 2024 року команда зайняла друге місце у національному чемпіонаті, поступившись лише клубу КуПС з різницею у два очки.

Найкращим досягненням “Ільвеса” в єврокубках є вихід до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій у сезоні 2024/25. Основний раунд єврокубків фінський клуб ще не проходив.

Для “Шахтаря” цей сезон виявився складним: вперше з сезону 1995/96 команда завершила чемпіонат України нижче другого місця, що стало найгіршим результатом за останні 29 років.

Крім того, вперше за 17 років Україна не матиме жодного представника в основному раунді Ліги чемпіонів. Переможець українського чемпіонату “Динамо” розпочне свої виступи у кваліфікації цього турніру.

Окрім “Шахтаря” та “Динамо”, за право потрапити до основного раунду єврокубків боротимуться “Олександрія” та “Полісся”, які також виступатимуть у кваліфікації Ліги конференцій.