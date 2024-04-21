Підтримка США справді посилить Україну, у нас є шанс на перемогу – інтерв’ю Володимира Зеленського американському телеканалу NBC.

Про це Президент України розповів в інтервʼю.

Було обговорено потребу у далекобійній зброї, щоб не втрачати людей на передовій, адже її залишилось дуже мало.

Також оголошено про потребу в системі ППО. Щодо стратегії припинення війни, то вона має ґрунтуватися не на словах президента Путіна чи його найближчого оточення, а на чомусь конкретному та відчутному в незалежній і демократичній Україні. Американським військовим більше не потрібно воювати, щоб захистити країни НАТО, адже це роблять українці. Цивілізований світ дає лише боєприпаси.

“Допомога США стане потужним сигналом кремлю про те, що Сполучені Штати залишаються з Україною”, – наголосив Зеленський.

Президент доповнив свій виступ тим, що думає про затримку допомоги.

“Якщо доставка допомоги затягнеться, Україна зазнає втрат на кількох напрямках. Нам потрібно отримати допомогу для солдатів, щоб вони могли рухатися вперед”, – додав Володимир Зеленський.