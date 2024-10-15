Про це Мішель повідомив в мережі X.
“Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської Ради в четвер, 17 жовтня, щоб підвести підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги”, — написав голова ради Європейського Союзу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді в середу, 16 жовтня. Основною темою виступу, ймовірно, стане публічне представлення так званого “Плану перемоги”. Також Україна планує представити цей план міжнародним партнерам.
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