Голова Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Ради ЄС, який відбудеться 17 жовтня.

Про це Мішель повідомив в мережі X.

“Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської Ради в четвер, 17 жовтня, щоб підвести підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги”, — написав голова ради Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді в середу, 16 жовтня. Основною темою виступу, ймовірно, стане публічне представлення так званого “Плану перемоги”. Також Україна планує представити цей план міжнародним партнерам.