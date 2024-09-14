З російського полону на батьківщину вдалося повернути ще 103 українських військовослужбовців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

“Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських. Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України”, – йдеться у дописі глави держави.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, зі 103 повернутих українців 51 – із системи МВС.

“38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник. Зараз наші захисники у безпеці й зовсім скоро обіймуть своїх рідних. Більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області”, – зауважив Клименко.

Він додав, що проведення двох обмінів поспіль – “це унікальна робота усієї команди, яка докладає надзусиль, щоб повернути на рідну землю усіх військовополонених”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 вересня, Україна провела обмін полоненими з Росією, внаслідок якого на батьківщину повернулися 49 українців. Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.