З ТОТ на підконтрольну Україні територію повернули 14 дітей.

Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України.

“У рамках реалізації плану Президента України Bring Kids Back UA вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вік повернутих дітей – від 2,5 місяців до 16 років”, — йдетья в повідомленні.

За словами посадовця, повернення дітей з ТОТ залишається одним з пріоритетів. Він додав, що важливим є запобігання подальшим депортаціям маленьких українців на територію Росії.