Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України.
“У рамках реалізації плану Президента України Bring Kids Back UA вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Вік повернутих дітей – від 2,5 місяців до 16 років”, — йдетья в повідомленні.
За словами посадовця, повернення дітей з ТОТ залишається одним з пріоритетів. Він додав, що важливим є запобігання подальшим депортаціям маленьких українців на територію Росії.
- З ТОТ Херсонщини повернули ще п’ять родин
- Ще 8 дітей повернулись в Україну з ТОТ
- З ТОТ вдалося повернути ще дві родини з дітьми