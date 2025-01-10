Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що один з евакуйованих чоловіків втратив кінцівку через обстріли та зазнав жорстокого поводження через незаконне позбавлення свободи під час російської агресії проти України. Наразі він проходить реабілітацію.

Також евакуювали три родини з Херсонщини, що тривалий час перебували в окупації. Одна родина втратила матір, інша потребувала медичної допомоги через похилий вік.

Вдалося вивезти подружжя з Криму, яке покинуло півострів через свою любов до України та відмову підтримувати безлад, створений російською владою.

Серед тих, кому надали допомогу також:

  • Літня жінка з донькою, які самотужки подолали складний шлях через територію країни-агресора.
  • Літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору й потребує медичної допомоги та особливого догляду.
  • 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій. Вона потребує медичної допомоги через хронічні захворювання.
  • Чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території та виявив бажання виїхати.
  • Дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну уряду України територію.

“Ми продовжуємо працювати, щоб кожен українець зміг повернутися на рідну землю!” — написав Лубінець.