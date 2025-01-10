З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 17 українців, серед яких чоловік, який втратив кінцівку через обстріли, родина, яка виїхала з Криму та літні люди.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що один з евакуйованих чоловіків втратив кінцівку через обстріли та зазнав жорстокого поводження через незаконне позбавлення свободи під час російської агресії проти України. Наразі він проходить реабілітацію.

Також евакуювали три родини з Херсонщини, що тривалий час перебували в окупації. Одна родина втратила матір, інша потребувала медичної допомоги через похилий вік.

Вдалося вивезти подружжя з Криму, яке покинуло півострів через свою любов до України та відмову підтримувати безлад, створений російською владою.

Серед тих, кому надали допомогу також:

Літня жінка з донькою, які самотужки подолали складний шлях через територію країни-агресора.

Літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору й потребує медичної допомоги та особливого догляду.

77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій. Вона потребує медичної допомоги через хронічні захворювання.

Чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території та виявив бажання виїхати.

Дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну уряду України територію.

“Ми продовжуємо працювати, щоб кожен українець зміг повернутися на рідну землю!” — написав Лубінець.