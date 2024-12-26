Ще 20 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної грантової програми “Власна Справа”. Вони отримають три мільйони гривень на старт свого бізнесу. Загалом вже 60 молодих українців стали переможцями цієї програми.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки із посиланням на заяву заступниці Міністра економіки Тетяни Бережної.

“Вже 60 молодих українців стали переможцями грантової програми “Власна Справа” та отримають 9 млн грн на започаткування свого бізнесу. Третина з них — віком 18-20 років. Підтримуємо молодь, яка прагне реалізуватись у підприємництві та мати свою справу”, — зазначила Бережна.

За її словами, молодці представники українського бізнесу планують займатися на грантові кошти виробництвом одягу, сумок, відкрити кав’ярні, магазин автозапчастин, барбершоп, надавати юридичні та бухгалтерські послуги, відкрити курси крою та шиття.

Найбільше грантоотримувачів серед молоді з Києва та Київської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської областей.

Хто може взяти участь у програмі?

В Мінекономіки нагадують, що за умовами грантової програми “Власна Справа” молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тисяч гривень на започаткування бізнесу.

Для цього вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. При цьому, на них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.

Важливо зазначити, підприємець має повернути суму гранту впродовж трьох років у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може отримати новий грант від держави на більшу суму — до 250 тис. гривень — та зобов’язанням створити не менше двох робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.