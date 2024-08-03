З тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької та Луганської областей вдалося повернути ще 23 маленьких українців.

Про це повідомляє Микола Кулеба.

За минулий тиждень вдалося вивезти 23 дитини, серед яких троє сиріт, з Херсонської, Запорізької та Луганської областей. Діти пережили жахливі умови в окупації, включаючи загрозу депортації, примусової мобілізації та насильства.

Серед рятованих — 18-річний хлопець, який став свідком насильства над батьком, 7-річна дівчинка, що уникнула примусової освіти в російській школі, та сестри, які боялися за своє життя через обшуки окупантів. Також був 16-річний підліток, якого переслідували за відмову отримати російський паспорт.

Сестри 15 і 17 років пережили жахи окупації, коли російські військові тричі вдиралися в їхній дім, проводячи обшуки та допити. Вони жили в страху, оскільки окупанти використовували їхню родину як живий щит, погрожуючи забрати дітей та виносячи речі з дому. Постійно відчуваючи небезпеку, дівчата бояться стати жертвами сексуального насильства.

Окупанти намагалися залучити дітей до навчання в російських школах, обіцяючи гроші, але якість освіти була вкрай низькою.

“Діти розповіли нам, що росіяни обіцяли платити по 10 тисяч рублів тим, хто погодиться відвідувати їхні навчальні заклади”, – пише команда Save Ukraine.

Від початку війни Save Ukraine повернула 446 дітей з окупації.