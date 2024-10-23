З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 5 родин з 6 дітьми на підконтрольну Україні територію. Це родини з Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“У межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з Херсонської, Запорізької областей та АР Крим”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сімʼї на ТОТ зазнали психологічного тиску, відсутності належної медичної допомоги та дефіциту необхідних ліків.

Дорослих змушували оформлювати російські паспорти, без яких було неможливо пересуватися по окупованій території. Дітей змушували ходити до російських шкіл, де навчання було насичене пропагандою “руського миру”. Без згоди батьків і дітей їх записували в мілітарні організації, а за відмову від навчання у таких школах погрожували вилучити дітей та відправити батьків до “підвалів” за сфабрикованими звинуваченнями.

Лубінець повідомив, що сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу.

“Держава готова до повернення усіх своїх громадян і надаватиме їм базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронні органи зафіксують російські злочини, свідками чи жертвами яких стали українські діти”, — пише омбудсмен.