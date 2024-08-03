Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще вісім дітей, зокрема п’ятеро дівчаток і троє хлопчиків віком від 6 до 17 років.
Вони перебувають у безпеці разом з батьками та отримують медичну і психологічну допомогу. Очільник регіону подякував благодійній організації Save Ukraine за їхню роботу.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.
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