Із ТОТ Херсонщини повернули ще 8 дітей. Повернулися п’ятеро дівчаток і троє хлопчиків віком від 6 до 17 років.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще вісім дітей, зокрема п’ятеро дівчаток і троє хлопчиків віком від 6 до 17 років.

Вони перебувають у безпеці разом з батьками та отримують медичну і психологічну допомогу. Очільник регіону подякував благодійній організації Save Ukraine за їхню роботу.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.