На підконтрольну Україні територію повернули 8 дітей, які були в Росії та на окупованих територіях.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На підконтрольну Україні територію повернули 8 дітей, які перебували на окупованих територіях та в Росії.

Це сталося в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA”, про що повідомила благодійна організація Save Ukraine.

У Мінреінтеграції повідомили про повернення 16-річної дівчини з Івано-Франківщини, яка після загибелі батька в Росії прагнула повернутися додому, незважаючи на спроби російської влади переконати її залишитися.

Дівчину вдалося привезти до матері.

Дві українські родини, які виховують трьох хлопчиків віком від 10 до 17 років, повернулися з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Всі необхідні служби допомагають сім’ям адаптуватися на новому місці.