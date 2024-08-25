Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Головком Сирський повідомив про просування українських сил у Курській області на 1-3 кілометри, захоплення двох населених пунктів та активні дії щодо ще одного. Також відбулося поповнення обмінного пункту.
Зеленський повідомив про обговорення захисних дій Сил оборони на Донеччині з Сирським, зокрема акцентуючи на найбільш активних штурмах у Новогродівці та Водяному.
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