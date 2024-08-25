Президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи українських сил у Курській області Росії, зокрема про захоплення ще двох населених пунктів.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Головком Сирський повідомив про просування українських сил у Курській області на 1-3 кілометри, захоплення двох населених пунктів та активні дії щодо ще одного. Також відбулося поповнення обмінного пункту.

Зеленський повідомив про обговорення захисних дій Сил оборони на Донеччині з Сирським, зокрема акцентуючи на найбільш активних штурмах у Новогродівці та Водяному.