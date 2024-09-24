Волонтерам організації "Save Ukraine" вдалось повернути з тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію ще двох дітей.

Про це 24 вересня у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, з тимчасової окупації вивезли 16-річного юнака та 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування. З ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу.

Прокудін додав, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 203 дитини із Херсонської області.

Раніше керівник ОВА Прокудін повідомляв, що волонтери повернули з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію ще десять дітей.