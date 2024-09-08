За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1270 військових, 30 артсистем і 4 танки.

Про це йдеться у вранішньому звіті Генерального штабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб

танків ‒ 8636 (+4) од

бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од

артилерійських систем – 17804 (+30) од

РСЗВ – 1180 (+2) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80)

автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од

спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)

