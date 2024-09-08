Про це йдеться у вранішньому звіті Генерального штабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб
танків ‒ 8636 (+4) од
бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од
артилерійських систем – 17804 (+30) од
РСЗВ – 1180 (+2) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80)
автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од
спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)
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