Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як інформують там, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хлопчик проживав на ТОТ разом із мамою. Коли жінка померла, загарбники вирішили відправити хлопця до інтернату.
Його тітка звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати підлітка.
Поверненням зайнялися представники міністерства разом із громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». Фахівці допомогли з оформленням необхідних документів й організували безпечне повернення.
Хлопець вже прибув на підконтрольну уряду України територію. Він перебуває з тіткою, у безпеці.
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