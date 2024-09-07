З тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопця, якого росіяни вирішили відправити до інтернату.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як інформують там, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хлопчик проживав на ТОТ разом із мамою. Коли жінка померла, загарбники вирішили відправити хлопця до інтернату.

Його тітка звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати підлітка.

Поверненням зайнялися представники міністерства разом із громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». Фахівці допомогли з оформленням необхідних документів й організували безпечне повернення.

Хлопець вже прибув на підконтрольну уряду України територію. Він перебуває з тіткою, у безпеці.