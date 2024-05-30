Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, Україна може відповідно до міжнародного права атакувати цілі на території Росії в рамках захисту своєї території.

Про це пише NRK.

Ейде зауважив, йдеться про атаки на військові цілі.

“Ми принципово вважаємо, що Україна також може використовувати зброю, одержану від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни. Інакше ми нав’язуємо Україні демаркацію, що ускладнить перемогу”, – наголосив міністр.

За його словами, кожна держава, яка надає допомогу Україні, має визначити чіткі умови її застосування.

«На війні це цілком нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною… Україна повинна вести війну у спосіб, який буде найбільш ефективним для них… Якщо їх атакують російські війська, які знаходяться всередині Росії, бо вони мають дальній вогонь, то має бути можливість атакувати їх у відповідь», — переконаний глава МЗС Норвегії.

Ейде додав, що “коли йдеться про конкретні умови та умови надання конкретних систем озброєнь, ми, як і інші країни, будемо обережні і не говоритимемо про це вголос”.