Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
Йдеться про повернення 15-річної Дарини, яка до початку повномасштабної війни проживала у родині рідного дядька. Їхній населений пункт був окупований російськими військами в перші дні вторгнення, і дівчинка не змогла повернутися до рідних.
Завдяки тривалим переговорам та зусиллям рідних, після 9 місяців Дарина змогла повернутися додому до батька в Україну.
“Я вдячна нашим партнерам Українській мережі за права дитини та Save the Children in Ukraine, які організували рятувальну місію для повернення дитини”, — йдеться у повідомленні.
Дарія Зарівна також підкреслила, що цього року головною метою є повернення кожної української дитини, яку викрала Росія.
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