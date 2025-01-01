У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA ще одна дитина змогла повернутися додому з тимчасово захопленої російськими військами частини півдня України.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Йдеться про повернення 15-річної Дарини, яка до початку повномасштабної війни проживала у родині рідного дядька. Їхній населений пункт був окупований російськими військами в перші дні вторгнення, і дівчинка не змогла повернутися до рідних.

Завдяки тривалим переговорам та зусиллям рідних, після 9 місяців Дарина змогла повернутися додому до батька в Україну.

“Я вдячна нашим партнерам Українській мережі за права дитини та Save the Children in Ukraine, які організували рятувальну місію для повернення дитини”, — йдеться у повідомленні.

Дарія Зарівна також підкреслила, що цього року головною метою є повернення кожної української дитини, яку викрала Росія.