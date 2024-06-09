З російської окупації вдалося повернули ще одну неповнолітню – 17-річну Ілону. Наразі дівчина перебуває у безпеці.

Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

“Повернули з Росії ще одну дитину: 17-річна Ілона щаслива бути вдома. Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду – зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії”, – прокоментував Кулеба.

Як можна зрозуміти із відео, дівчина повернулася до України зі своїм рудим котиком.