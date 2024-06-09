Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
“Повернули з Росії ще одну дитину: 17-річна Ілона щаслива бути вдома. Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду – зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії”, – прокоментував Кулеба.
Як можна зрозуміти із відео, дівчина повернулася до України зі своїм рудим котиком.
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