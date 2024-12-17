Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

Зазначається, що на судні зафіксовано витік мазуту через пошкодження, внаслідок якого продукт почав проникати з одного з танків у баластний бак. Капітан судна негайно подав сигнал лиха, щоб повідомити про ситуацію та запобігти можливим наслідкам. На борту перебувають 14 членів екіпажу.

“Корпус корабля залишається цілим, а витоку нафтопродуктів у море не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу берегів Керченської протоки інший російський танкер “Волгонефть-212″ розламався на дві частини через сильні хвилі. Тоді на борту перебували 15 осіб, а для ліквідації наслідків катастрофи було направлено рятувальне судно.