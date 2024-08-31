У третій день Паралімпіади-2024 Україна здобула 6 медалей: 3 срібні та 3 бронзові, включаючи перший подвійний подіум і першу нагороду на велотреку.

Про це пише Суспільне спорт.

Збірна України на Паралімпійських іграх-2024 здобула кілька медалей у різних дисциплінах.

У штовханні ядра Володимир Пономаренко виборов срібло, а Роман Данилюк — бронзу.

У змішаних парних змаганнях з настільного тенісу тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова отримали бронзову медаль, що стало історичним досягненням для України.

Плавець Ярослав Денисенко також здобув бронзу на дистанції 100 метрів на спині, а Анна Стеценко виборола срібло на тій же дистанції.

Велоперегонник Єгор Дементьєв приніс Україні першу медаль на велотреку, ставши другим в індивідуальних перегонах переслідування.

Станом на 19:00 Україна має 14 медалей: 1 золоту, 8 срібних та 5 бронзових, займаючи 5-те місце в медальному заліку та 15-те в традиційному.