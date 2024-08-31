Про це пише Суспільне спорт.
Збірна України на Паралімпійських іграх-2024 здобула кілька медалей у різних дисциплінах.
У штовханні ядра Володимир Пономаренко виборов срібло, а Роман Данилюк — бронзу.
У змішаних парних змаганнях з настільного тенісу тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова отримали бронзову медаль, що стало історичним досягненням для України.
Плавець Ярослав Денисенко також здобув бронзу на дистанції 100 метрів на спині, а Анна Стеценко виборола срібло на тій же дистанції.
Велоперегонник Єгор Дементьєв приніс Україні першу медаль на велотреку, ставши другим в індивідуальних перегонах переслідування.
Станом на 19:00 Україна має 14 медалей: 1 золоту, 8 срібних та 5 бронзових, займаючи 5-те місце в медальному заліку та 15-те в традиційному.
- Паралімпіада-2024: велогонщик Єгор Дементьєв виборов срібло
- Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль з легкої атлетики
- Як столиця зустріла олімпійських призерів Олімпіади-2024