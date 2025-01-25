Про це повідомляє Міністерство оборони.

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Міністерство оборони України повідомило, що потрібно знати про це нововведення.

“Програма складається з двох компонентів: теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти; практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ”, — пояснюють у міністерстві.

Зазначається, що програма БЗВП розроблена з урахуванням сучасних викликів та досвіду провідних європейських країн, зокрема Польщі, Фінляндії та країн Балтії. Вона спрямована на формування у молоді необхідних військових навичок та забезпечення готовності громадян до захисту держави.

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти БЗВП викладатимуть на другому році навчання.

Для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому році навчання.

При цьому, якщо теоретичний курс проходитимуть усі студенти, то практичний є обов’язковим для чоловіків, які придатні до служби в армії за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практичні заняття за бажанням.

Теоретична підготовка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна. Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Після проходження курсу студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років.

Наголошується, що базова військова підготовка буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.