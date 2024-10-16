У родини Володимира Прокопіва, заступника мера Києва Віталія Кличка, розслідувачі виявили значні активи в нерухомості. Прокопів старанно подавав декларації, тоді як його родина активно скуповувала елітну нерухомість у столиці та її околицях

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Володимир Прокопів — депутат Київради з 2014 року, голова фракції Європейська Солідарність. Він півтора року очолював земельну комісію (2014−2015), також був секретарем міської ради (2015−2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка — з 2021 року.

Журналісти уточнюють, що в міську раду Прокопов прийшов із бізнесу, багато років був помічником народних депутатів, зокрема Петра Порошенка.

2015 рік — фірма тестя придбала квартиру та офіс у ЖК “Зелений острів”, згодом до цього додалося паркомісце.

2015 рік — фірма тестя купила два офіси на лівому березі Києва.

2016 рік — фірма тестя придбала три офісні приміщення у ЖК “Паркова Вежа”.

2020 рік — кульмінація: фірма тестя придбала понад 150 квадратних метрів у ЖК “Тетріс Хол”.

2021 рік — теща Стелла Штурмай стала власницею будинку на 190 квадратів у “Новій Ходосівці”, хоча її офіційні доходи не дозволяли такої покупки.

2022 рік — фірма дружини Прокопіва придбала квартиру в ЖК Signature на другий день повномасштабної війни.

2022 рік — Віра Прокопів інвестує в ще одну квартиру в ЖК “Хеппі Хаус” на Берестейській.

2023 рік — родина Прокопіва купує 70 квадратних метрів комерційної нерухомості в “Метрополі” біля Палацу “Україна”.

Підсумовуючи, чим довше Прокопів у столичній політиці, тим більше його оточення володіє нерухомістю в місті.