Про це звітує DeepState.

Ворог активізував свої штурмові дії північніше Желанного, намагаючись обійти село та загрожуючи угрупуванню Сил Оборони на східному березі річки Вовча.

Ворожі сили продовжують атакувати Желанне з заходу та штурмують Іванівку, намагаючись обійти Лисичне.

Сили Оборони посилюють свої позиції, але стикаються з перевагою ворога у живій силі, оскільки противник підтягнув свіжі штурмові загони з Очеретиного, який є важливим логістичним центром для ворога.

Нагадаємо, що Донецька ОВА планує евакуювати понад 700 дітей з чотирьох громад, запровадивши примусову евакуацію родин із дітьми з 13 населених пунктів.